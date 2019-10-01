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Амурчанина, стрелявшего в авто «Почты России» и пытавшегося взломать банкомат, будут судить

Амурчанина, стрелявшего в авто «Почты России» и пытавшегося взломать банкомат, будут судить
Фото: pixabay.com

Жителя Зеи обвиняют в разбое на автомобиль «Почты России», в попытке кражи денег из банкомата в одном из торговых центров города, а также незаконном обороте оружия. Он предстанет перед судом.

По версии следствия, 41-летний амурчанин совершил разбойное нападение на автодороге в нескольких километрах от Зеи. Он попытался заблокировать проезд служебному автомобилю «Почты России», но водителю удалось объехать препятствие. После этого обвиняемый семь раз выстрелил в «Почту России» и скрылся. Водитель не пострадал, автомобилю причинены механические повреждения.

После получения сообщения о происшествии в Зейском районе были перекрыты дороги, все наряды полиции ориентированы на розыск и задержание предполагаемого преступника. По решению руководства УМВД в Зею направлена группа оперативников областного управления уголовного розыска.

В лесном массиве полицейские обнаружили брошенный автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, а также обрез гладкоствольного ружья, пистолет, боеприпасы и маски. Мероприятия по установлению личности и задержанию злоумышленника, проводились на территории нескольких районов области.

Преступление тщательно готовилось. Полицейские выяснили, что обнаруженный автомобиль приобретён за несколько недель до нападения. Все идентификационные номера на его агрегатах уничтожены. Задержали злоумышленника сотрудники уголовного розыска в Зее.

В ходе предварительного расследования выяснилась причастность амурчанина к ещё одному преступлению. В конце декабря 2018 года злоумышленник в одном из торговых центров Зеи пытался взломать банкомат, но вскрыть сейф банкомата ему не удалось.

Мужчина зашёл в помещение охраны, перерезал провода, которые вели к видеорегистратору, и забрал его с собой. Место происшествия покинул через окно. Впоследствии видеорегистратор и жесткий диск, находящийся в нём, выбросил.

Кроме того, фигуранту инкриминируются незаконные приобретение, хранение и переделка огнестрельного оружия. В настоящий момент расследование уголовного дела окончено. Амурчанин предстанет перед судом, сообщает пресс-служба амурского УМВД.

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