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1октября
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сегодня, 18:41 0

Для школьников Свободного построили новый стадион

Для школьников Свободного построили новый стадион
Фото: Правительство Амурской области

В Свободном закончился капитальный ремонт территории школы № 2. Там появилась новая спортивная площадка. На стадионе дети смогут играть в футбол, баскетбол, волейбол и заниматься на тренажерах.

Кроме этого, на спортплощадке установили трибуну для зрителей, оборудовали освещение и видеонаблюдение, благоустроили и озеленили территорию. Все работы обошлись в 27 миллионов рублей.

Капремонт стадиона удалось сделать благодаря единой субсидии на развитие точек экономического роста, выделяемой по соглашению с министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Строительство спортивных объектов проходит в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

В ходе выделения единой субсидии на развитие точек экономического роста в этом году построили спортивную площадку школы № 8. До конца года будет открыта спортплощадка на территории школы № 1.

В следующем году завершатся работы еще на 4 спортивных площадках школ Свободного № 5, 6, 11, 192. Также в городе строится физкультурно-оздоровительный комплекс.

«На территории области будет реализовываться крупное мероприятие по строительству пяти физкультурно-оздоровительных комплексов по линии «Газпрома», структурные подразделения «Газпрома» будут выступать и заказчиками, и подрядчиками. После завершения работ по строительству ФОКов их передадут в областную собственность, либо сразу в муниципальную – это город Тында, посёлок Магдагачи, село Тамбовка, два физкультурно-оздоровительных комплекса в городе Благовещенске», – рассказал первый заместитель министра строительства и архитектуры области Владимир Розонов.

Кроме того, в рамках программы «Газпром – детям» на территории города Шимановска капитально ремонтируют стадион «Локомотив». В сентябре ввели в эксплуатацию универсальную пришкольную спортивную площадку в посёлке Серышево. Подобные площадки в этом году откроют в городах Белогорск и Шимановск и селе Поярково.

По информации областного правительства, в 2020 году планируется привлечь около 100 миллионов рублей в рамках программы «Газпром – детям» для устройства универсальных спортивных площадок на территории области.

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#дети #Свободный #спорт

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