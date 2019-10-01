Жителям Белогорска дали тепло

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Сегодня, 1 октября, в Белогорске стартовал отопительный сезон. К подаче тепла приступили все муниципальные котельные. По информации городского управления ЖКХ, запуск теплоносителя прошел в штатном режиме.

Запуск тепла в дома жителей Белогорска выполняется специалистами управляющих компаний. Они открывают запорные арматуры. Поэтому отопление в каждый дом будет поступать постепенно.

«Запуск всей системы теплоснабжения сложный технологический процесс. Оборудование на котельных Белогорска запустили еще ночью, но нагретый тепловой носитель первоначально должен дойти на центральные тепловые пункты. Поэтому тепло в жилой фонд поступает постепенно», – рассказала специалист управления ЖКХ Белогорска Инна Галстян.

Время поступления тепла в жилой фонд города зависит от протяженности сетей, а также удаленности объектов от котельной.

«На небольших котельных Белогорска тепло в обслуживаемые дома поступает быстро. Но с котельной «Транспортная» ситуация немного сложнее. Это единственная котельная, которая обслуживает 91 многоквартирный дом, 2 детских сада и 3 школы. В целом, запуск системы этой котельной отличается от других. Сначала необходимо нагреть более полутора тысяч тонн теплоносителя, который поступит в теплотрассу до полного заполнения системы и создания необходимого давления. Только после этого начнется последовательное заполнение тепловых систем домов с продолжением подготовки исходной воды», – рассказывает главный инженер Горэнерго Роман Марасанов.

На запуск системы отопления для ее полноценной работы уходит в среднем до 3 дней. Могут возникать моменты, когда в квартире один или несколько отопительных приборов (стояк отопления) не прогрет. Причиной этого чаще всего является наличие воздуха в отопительном приборе. То есть система завоздушена, из-за чего невозможна циркуляция теплоносителя в системе. В таком случае необходимо подать заявку в обслуживающую организацию.

«Иногда для устранения данной проблемы необходим доступ в квартиру для стравливания воздуха из отопительного прибора. В случае обнаружения течей в системе теплоснабжения в квартире необходимо сразу сообщить в управляющую компанию», – добавил Роман Марасанов.

Ранее сообщалось, что Белогорск досрочно, до наступления отопительного сезона, создал нормативный запас угля и мазута.