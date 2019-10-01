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Зеленский хочет забрать права на сериал «Сваты»

Зеленский хочет забрать права на сериал «Сваты»
Фото: стоп-кадр из видео

Продюсер первых 6 сезонов и президент Украины Владимир Зеленский хочет забрать права на сериал и транслировать его исключительно в своей стране. Ранее из-за запретов со стороны Украины съемки не велись почти 7 лет.

Любимый всеми жителями СНГ сериал «Сваты» может получить продолжение. С 2008 года русские и украинские актеры снимались в 6 сезонах сериала. После громких скандалов России и Украины многие считали, что сериал закончился, но по просьбам телезрителей съемки были продолжены.

В 2015 году в связи с политической ситуацией на Украине съемки были заморожены, так как российским актерам запретили посещать Украину. В середине 2017 года съемки 7 сезона «Сватов» вновь стартовали, но уже не в Украине, в связи с чем сериал был запрещен к показу на территории Украины.

Владимир Зеленский, заняв пост президента, снял запрет на въезд для российских актеров сериала и планирует продолжить продюсирование проекта. Летом 2019 года Зеленский запретил выпускать сериал на территории России.

Осенью этого года должна была выйти новая российская версия «Сватов», отснятая в Белоруссии и Грузии, но ее запретили к выпуску из-за недостаточности прав у режиссерского состава сериала. Зеленский хочет полностьюзабрать права на сериал у России и выпускать свою версию, наложив запрет на просмотр на территории нашей страны.

Однако актеры из России не хотят сниматься в таких условиях. И хоть въезд на Украину им теперь разрешен, лишать российского зрителя сериала они не хотят, сообщает Versiya.info.

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#кино #шоу-бизнес

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