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1октября
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сегодня, 17:55 7

В Амурской области назначили министра здравоохранения

В Амурской области назначили министра здравоохранения
Фото: Правительство Амурской области

Стало известно, кто занял кресло министра здравоохранения Амурской области. На эту должность назначили бывшего первого заместителя руководителя минздрава Евгению Жарновникову. С 30 мая текущего года Евгения Сергеевна исполняла обязанности главы министерства.

Решение о назначении озвучил губернатор региона. «У нас состоялся общественный конкурс, в ходе которого совместно с медицинским сообществом комиссия выбрала кандидатуру будущего министра из 8 заявившихся конкурсантов», – пояснил Василий Орлов.

О том, что главу областного минздрава выберут в ходе общественных слушаний и конкурса, а после кандидатов представят губернатору региона, стало известно на заседании амурского заксобрания 29 августа.

Конкурс начался с заочного этапа, на который претенденты предоставили документы. Следующий этап, очный, предусматривал заслушивание программы, знакомство с видением перспективы развития здравоохранения Амурской области. Обязательным условием участия в общественном отборе было наличие высшего медицинского образования.

Евгения Жарновникова родилась в 1975 году в селе Сапроново Мазановского района Амурской области. В 1999 окончила Амурскую государственную медицинскую академию, по специальности «Лечебное дело», врач-лечебник.

С 2000 по 2013 годы Евгения Сергеевна работала врачом, с 2013 по 201-й – заведующей поликлиникой Благовещенской больницы Федерального государственного учреждения здравоохранения «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства». С 2014 по 2017 она занимала должность заместителя главврача по медицинской части третьей городской поликлиники, с 2017 – заместителя министра здравоохранения Амурской области, сообщает амурское правительство.

С 30 мая 2019 года Евгения Жарновникова исполняла обязанности министра здравоохранения. Андрей Субботин, руководивший региональным минздравом с ноября 2017 года, решил покинуть эту должность по собственному желанию.

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#областная власть

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Элеонора Андреевна

    Элеонора Андреевна
    1 час назад

    Кто бы сомневался

  • КВАНТОВИЧ

    КВАНТОВИЧ
    1 час назад

    Прощай медицина земли амурской.

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    58 минут назад

    Вот прям удивили так удивили!

  • Анеле

    Анеле
    49 минут назад

    Чот плохо выглядит женщина-медик 75-го года рождения((

  • Т1а2н3я4

    Т1а2н3я4
    40 минут назад

    Н-да....Печально....

  • V.M.

    V.M.
    28 минут назад



    с 2013 по 201-й –



    АмурИнфо, все-таки тщательней писать надо бы...

  • Дуда Яна

    Дуда Яна
    16 минут назад

    Как неожиданно! Интересно, сколько она продержится? Замом всенепременно

    надо взять Бурлакову.

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