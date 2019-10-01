В Амурской области назначили министра здравоохранения

Фото: Правительство Амурской области

Решение о назначении озвучил губернатор региона. «У нас состоялся общественный конкурс, в ходе которого совместно с медицинским сообществом комиссия выбрала кандидатуру будущего министра из 8 заявившихся конкурсантов», – пояснил Василий Орлов.

О том, что главу областного минздрава выберут в ходе общественных слушаний и конкурса, а после кандидатов представят губернатору региона, стало известно на заседании амурского заксобрания 29 августа.

Конкурс начался с заочного этапа, на который претенденты предоставили документы. Следующий этап, очный, предусматривал заслушивание программы, знакомство с видением перспективы развития здравоохранения Амурской области. Обязательным условием участия в общественном отборе было наличие высшего медицинского образования.

Евгения Жарновникова родилась в 1975 году в селе Сапроново Мазановского района Амурской области. В 1999 окончила Амурскую государственную медицинскую академию, по специальности «Лечебное дело», врач-лечебник.

С 2000 по 2013 годы Евгения Сергеевна работала врачом, с 2013 по 201-й – заведующей поликлиникой Благовещенской больницы Федерального государственного учреждения здравоохранения «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства». С 2014 по 2017 она занимала должность заместителя главврача по медицинской части третьей городской поликлиники, с 2017 – заместителя министра здравоохранения Амурской области, сообщает амурское правительство.

С 30 мая 2019 года Евгения Жарновникова исполняла обязанности министра здравоохранения. Андрей Субботин, руководивший региональным минздравом с ноября 2017 года, решил покинуть эту должность по собственному желанию.