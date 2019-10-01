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1октября
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сегодня, 17:58 3

В Амурской области назначен новый министр культуры и национальной политики

В Амурской области назначен новый министр культуры и национальной политики

Надежда Доргунова стала новым министром культуры и национальной политики Приамурья. О ее назначении во вторник, 1 октября, на заседании правительства объявил губернатор Василий Орлов.

Надежда Анатольевна Доргунова родилась в 1974 году в Сковородине. В 2001 году окончила Хабаровский государственный институт искусств и культуры, в 2012 – Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления по специальности «Государственное и муниципальное управление, менеджер».

В министерстве культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова работает с 2012 года, с 2016-го – в должности заместителя министра. После того как прежний министр Ольга Юркова покинула эту должность и перешла на работу в Минкульте РФ, Надежда Анатольевна была назначена исполняющей обязанности руководителя.

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#областная власть

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Комментарии
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  • Работник культуры

    Работник культуры
    1 час назад

    Надежда Анатольевна, поздравляем!

  • Формат

    Формат
    46 минут назад

    Не понимаю я кадровую политику Орлова. Такое впечатление, что ему глубоко безразлично. ...

  • V.M.

    V.M.
    32 минуты назад

    Ну, если Работник культуры одобряет, то посмотрим...

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