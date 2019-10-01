В Приамурье продажа поддельных игрушек L.O.L. стоила предпринимателю штрафа

Фото: igrenok.net (тематическая иллюстрация)

В Амурской области изъяли из оборота более 500 единиц игрушек с незаконным использованием товарного знака L.O.L. Об этом сообщило на своем сайте управление Роспотребнадзора по региону.

Ведомством при проведении проверки в одном из магазинов было изъято 517 единиц детских игрушек с товарным знаком L.O.L. SURPRISE! и L.O.L. SUPER SURPRISE!. Правообладателем товарного знака L.O.L. SURPRISE! является компания, которая в ответе на запрос ведомства сообщила: обозначения L.O.L. SURPRISE! и L.O.L. SUPER SURPRISE!, размещенные на изъятых товарах, являются тождественными и сходными до степени смешения с товарными знаками L.O.L. SURPRISE!. Товары, реализуемые индивидуальным предпринимателем, не являются продукцией, произведенной правообладателем либо иным предприятием с разрешения правообладателя. Товары не являются оригинальными.

Решением Арбитражного суда Амурской области индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности. Его наказали штрафом в размере 50 тысяч рублей. Находящиеся в незаконном обороте игрушки в количестве 517 штук на сумму 122 тысячи рублей были конфискованы.