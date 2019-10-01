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Победители «Детства на Амуре» вновь получат шанс поехать во Флоренцию

Победители «Детства на Амуре» вновь получат шанс поехать во Флоренцию

Трое победителей международного конкурса «Детство на Амуре» смогут принять участие в международном конкурсе, который пройдет во Флоренции в 2020 году. Об этом начальник управления культуры Благовещенска Виктория Хопатько рассказала в эфире программы «Простые вопросы».

Конкурс проводится уже в 6 раз, и второй год подряд финалистов будут поощрять не только дипломами и грамотами, но и значимыми призами. Для финалистов учреждены стипендии и премии, это стало возможно благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

«Мы планируем, что наши обладатели Гран-при, три победителя – вокального, изобразительного и декоративно-прикладного конкурсов – представят нас на конкурсе "Россия – Европа молодая", который пройдет во Флоренции в 2020 году», – рассказала Виктория Андреевна.

В целом же фестиваль «Детство на Амуре» проходит по пяти направлениям, кроме указанных, дети участвуют в поэтическом конкурсе и конкурсе детского любительского кино.

Старт международному фестивалю в Благовещенске будет дан 17 октября.

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#дети #культура #праздники

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