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Была семейная ругань: жители благовещенского общежития рассказали о возможных причинах пожара

Была семейная ругань: жители благовещенского общежития рассказали о возможных причинах пожара

В общежитии по адресу: Чайковского, 24, где ночью 1 октября случился пожар, продолжаются восстановительные работы. На месте очага возгорания разбирают сгоревшую мебель, перегородки. Корреспондент Альфа ТВ встретился с очевидцами происшествия, узнал подробности и их версии случившегося пожара.

По словам жильцов, пожар в общежитии случился около трех часов ночи. Благовещенец Андрей Арсюков услышал в этот момент чью-то ругань. Неизвестные мужчина и женщина сначала скандалили в подъезде, затем вышли на улицу. Спустя 15 минут в общежитии запахло дымом.

«Была семейная ругань, и кто-то просто отомстил – поджег вахтовку. Вахтовка – это единственный выход из общежития. Все выходы пожарные заблокированы», – заключил житель дома Владимир Кузнецов.

«Это шло где-то с четвертого или с пятого этажа. Они спустились на третий, я слышал, как они по моему этажу бежали, орали, кидались друг на друга. А потом разборки были на улице. Девушка орала: "Ну, что ты будешь меня убивать? Или тебе слабо?". Мой сосед тоже это слышал, видел их на улице, но лица не запомнил», – отметил житель дома Андрей Арсюков.

Как рассказали очевидцы происшествия, некоторые жильцы во время пожара выпрыгивали из окон, чтобы спастись. В результате они получили различные травмы. Однако в областной больнице сообщили, что медицинскую помощь пострадавшим после пожара не оказывали. А в Благовещенской городской клинической больнице рассказали только об одном человеке, который поступил с отравлением продуктами горения легкой степени. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

Последствия пожара устраняют сотрудники управляющей компании. По данным мэрии Благовещенска, в общежитии восстановили тепло- и водоснабжение. Электричество, возможно, появится вечером на верхних этажах здания.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщили, что причины пожара специалисты еще устанавливают. Рассматриваются три версии: аварийный режим работы оборудования, неосторожное обращение с огнем и поджог.

Подробности происшествия в материале Альфа ТВ.

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#пожары #происшествия

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