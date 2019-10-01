Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:30 2

Амурчане задолжали почти 10 миллиардов рублей по кредитам

Амурчане задолжали почти 10 миллиардов рублей по кредитам
Фото: pixabay.com

Амурчане задолжали около 9 миллиардов 999 миллионов рублей кредитным организациям. Из них более трех с половиной миллиардов – в рамках исполнительных производств, возбужденных судебными приставами с начала этого года. По состоянию на конец сентября, у них находится более 78 тысяч исполнительных производств о взыскании долгов по кредитам.

Судебные приставы завершили стартовавший в начале сентября месячник по взысканию задолженности в пользу кредитных организаций. За этот период амурское управление Федеральной службы судебных приставов совместно с представителями кредитных организаций проводили рейды. Всего было отобрано 4 680 производств данной категории, в рамках которых проводилась проверка имущественного положения должников.

За месяц сотрудники управления составили 458 актов описи и ареста имущества на общую сумму более 12 миллионов 350 тысяч рублей. Более чем по 500 исполнительным производствам установлен доход должников. По установленным источникам доходов приняты меры по обращению взыскания на доходы должников. Фактическим исполнением (полное погашение задолженности) окончено 97 исполнительных производств на сумму около 2 миллионов 750 тысяч рублей.

Просмотров всего: 140

#финансы #экономика

распечатать


Общество

Штрафы для уклонистов от армии собираются увеличить в шесть раз
Общество

Более 70 компаний Приамурья задействованы в строительстве Амурского ГПЗ
Экономика 10

Больше половины жителей Амурской области имеют кредиты
Общество

В октябре пассажиры старше 60 лет смогут путешествовать на поездах с 50-процентной скидкой
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • КП

    КП
    1 час назад

    Ну вот это уже кое что. Хоть какая то адекватная информация.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    34 минуты назад

    кредитные организации должны обанкротиться после таких займов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь