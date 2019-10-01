Амурчане задолжали почти 10 миллиардов рублей по кредитам

Амурчане задолжали около 9 миллиардов 999 миллионов рублей кредитным организациям. Из них более трех с половиной миллиардов – в рамках исполнительных производств, возбужденных судебными приставами с начала этого года. По состоянию на конец сентября, у них находится более 78 тысяч исполнительных производств о взыскании долгов по кредитам.

Судебные приставы завершили стартовавший в начале сентября месячник по взысканию задолженности в пользу кредитных организаций. За этот период амурское управление Федеральной службы судебных приставов совместно с представителями кредитных организаций проводили рейды. Всего было отобрано 4 680 производств данной категории, в рамках которых проводилась проверка имущественного положения должников.

За месяц сотрудники управления составили 458 актов описи и ареста имущества на общую сумму более 12 миллионов 350 тысяч рублей. Более чем по 500 исполнительным производствам установлен доход должников. По установленным источникам доходов приняты меры по обращению взыскания на доходы должников. Фактическим исполнением (полное погашение задолженности) окончено 97 исполнительных производств на сумму около 2 миллионов 750 тысяч рублей.