По информации Юрия Трутнева, не все водозащитные дамбы в ДФО «достаточно надежны»

Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев намерен проверить качество строительства водозащитных сооружений на Дальнем Востоке. Он отметил, что по результатам борьбы с наводнениями и устранения их последствий больших замечаний по работе регионов у него пока нет.

«Вот руководитель МЧС докладывал президенту России о том, что во всех территориях, где построены водозащитные дамбы, ущерб от паводка кратно ниже. Трудно с ним не согласиться, но тогда нам надо везде, где это необходимо, в первую очередь построить дамбы. Мне сегодня говорят, что не все дамбы построены с учетом всех строительных норм и правил, не все достаточно надежны. Хочу на это посмотреть, иначе получается, что мы экономим одни деньги, а потом платим гораздо больше, да еще и людей подвергаем риску. Это недопустимо», – передает ТАСС слова вице-премьера.

При этом он отметил, что по результатам борьбы с наводнениями и устранения их последствий каких-то больших замечаний по работе регионов у него пока нет.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощные паводки в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях.

В настоящее время, по данным МЧС, в Еврейской автономной области и Хабаровском крае подтопленными остаются 65 населенных пунктов – 119 жилых домов, почти 1,3 тысячи приусадебных участка и 107 участков автодорог.