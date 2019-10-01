Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:48 0

По информации Юрия Трутнева, не все водозащитные дамбы в ДФО «достаточно надежны»

По информации Юрия Трутнева, не все водозащитные дамбы в ДФО «достаточно надежны»
Фото: primorsky.ru

Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев намерен проверить качество строительства водозащитных сооружений на Дальнем Востоке. Он отметил, что по результатам борьбы с наводнениями и устранения их последствий больших замечаний по работе регионов у него пока нет.

«Вот руководитель МЧС докладывал президенту России о том, что во всех территориях, где построены водозащитные дамбы, ущерб от паводка кратно ниже. Трудно с ним не согласиться, но тогда нам надо везде, где это необходимо, в первую очередь построить дамбы. Мне сегодня говорят, что не все дамбы построены с учетом всех строительных норм и правил, не все достаточно надежны. Хочу на это посмотреть, иначе получается, что мы экономим одни деньги, а потом платим гораздо больше, да еще и людей подвергаем риску. Это недопустимо», – передает ТАСС слова вице-премьера.

При этом он отметил, что по результатам борьбы с наводнениями и устранения их последствий каких-то больших замечаний по работе регионов у него пока нет.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощные паводки в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях.

В настоящее время, по данным МЧС, в Еврейской автономной области и Хабаровском крае подтопленными остаются 65 населенных пунктов – 119 жилых домов, почти 1,3 тысячи приусадебных участка и 107 участков автодорог.

Просмотров всего: 86

#наводнение #российская власть

распечатать


Общество

Библиотекари получили право требовать у посетителей паспорт
Общество

Генпрокурор Чайка назвал Амурскую область в числе регионов с наибольшим количеством лесных пожаров
Общество 1

Минстрой разрешил строить пятиэтажные школы
Власть 27

Медведев освободил Марину Дедюшко от должности замглавы Минвостокразвития
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь