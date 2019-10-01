Жителей села в Амурской области встревожила информация о возможном переносе кладбища

В селе Усть-Пера Свободненского района собираются переносить кладбище. В селе появились объявления о сходе по поводу закрытия и переноса погоста. Людей встревожило это известие – жители не понимают, что будет с прахом их родных.

«В четверг, 3 октября 2019 года в 15:00 в здании СК "Усть-Пера" состоится сход граждан по поводу закрытия и переноса кладбища села Усть-Пера», – говорится в объявлении от имени администрации Дмитриевского сельсовета.

«Вчера все жители села получили уведомление о том, что местное кладбище будет снесено, а наши умершие родные и близкие будут эксгумированы и перезахоронены в другом месте. Кладбище в селе находится более 45 лет», – рассказала местная жительница.

Люди переживают, в селе множатся слухи – якобы на месте захоронения собираются возвести водозаборную станцию для строящегося Амурского газоперерабатывающего завода.

Эту информацию опровергают в объединенном пресс-центре Амурского ГПЗ.. «В соцсетях распространяется информация о том, что в селе Усть-Пера Свободненского района будет переноситься кладбище в рамках строительства водозабора. Сообщаем, что данный объект не является частью проекта строительства ГПЗ», – прокомментировали в организации.

Как пояснила глава администрации Свободненского района Эльвира Агафонова, решение о переносе кладбища не принято. «Прошло совещание при правительстве Амурской области, губернатор сказал не обсуждать этот вопрос до 10 числа. Сейчас рассматривается вопрос о внесении изменений в техзадание по перечню санитарных мероприятий в границах зоны санитарной охраны Перского водозабора. Вопрос остается открытым. Мы получили запрос – предоставить информацию, поэтому запланировали встречу с населением на 3 октября. Но Василий Александрович сказал: "Подождите, вопрос остается открытым, они всевозможные моменты рассматривают"», – рассказала Эльвира Сергеевна.

По словам главы района, речь идет об Усть-Перском водозаборе, который относится к территории города Свободный. «Кладбище села Усть-Пера попадает во второй пояс зоны санитарной очистки. По нормам СанПиН оно должно быть перенесено. Окончательного решения нет. До 10 числа вопрос будет решаться на уровне правительства со всеми заинтересованными службами», – подчеркивает Эльвира Агафонова.

Информацию о том, что сход в селе Усть-Пера перенесли, подтвердили и жители села. Новая дата собрания пока не определена.