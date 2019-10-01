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сегодня, 17:16 0

Пенсионер убил вора и лег спать

Пенсионер убил вора и лег спать
Фото: Steve Buissinne с сайта Pixabay

Американец проснулся рано утром от странного шума. Он вышел во двор, обнаружил вора, убил его и лег спать.

72-летний Джеймс Майкл Мейер (James Michael Meyer) утверждает, что 27 сентября около пяти часов утра он проснулся от шума. Выглянув из окна на улицу, он обнаружил, что его сарай пытается открыть киркой посторонний.

Мейер вооружился пистолетом, вышел во двор и крикнул не приближаться, или он будет стрелять. Когда злоумышленник проигнорировал предупреждение, пенсионер сделал первый выстрел. Вор выронил кирку и бросился наутек. Мейер выстрелил еще раз, после чего вернулся домой, лег в кровать и снова уснул.

Наутро он обнаружил возле дома мертвого незнакомца, лежащего лицом вниз. После звонка юристу Мейер обратился в полицию и рассказал о произошедшем. Пенсионера арестовали, его обвиняют в непреднамеренном убийстве, сообщает «Лента.ру».

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#происшествия #США

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