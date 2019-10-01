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1октября
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сегодня, 16:59 0

Библиотекари получили право требовать у посетителей паспорт

Библиотекари получили право требовать у посетителей паспорт
Фото: Амур.инфо

В России вступил в силу закон, который позволяет библиотекарям и кассирам кинотеатров требовать у посетителей паспорта. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Согласно новым правилам посетитель по просьбе кассира должен предъявить паспорт, если он собирается посмотреть фильм с возрастной маркировкой 18+, а у сотрудников есть сомнения, что он достиг совершеннолетия.

То же самое касается книжной продукции в библиотеках, а также любых других зрелищных мероприятий с возрастной маркировкой. Библиотекари смогут просить у посетителей паспорт, если в книгах и журналах есть запрещенная для распространения среди детей информация.


Распространять информацию, запрещенную для несовершеннолетних, в соответствии с законом, можно лишь на расстоянии не менее чем в 100 метрах «по прямой линии без учета естественных и искусственных преград от ближайшей точки граничащей с территорией» детских садов, школ, лагерей, санаториев и других организаций, если иное не установлено властями региона, сообщает РБК.

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#закон #российская власть

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