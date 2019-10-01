Пожилых благовещенцев будут социализировать в группе дневного пребывания

В благовещенском социальном центре «Доброта» открылась группа дневного пребывания для пожилых людей. Ее организовали, чтобы вовлечь граждан старшего поколения в социум. Кроме того, с возрастными горожанами будут работать психологи и логопед.

«Для граждан старшего возраста логопедическая помощь выражается в постановке интонации и дикции. Также логопедическая помощь помогает восстановить внимание, логику, память, мышление, всё то, что так важно в пожилом возрасте», – отметила логопед Татьяна Ткаченко.

В группе дневного пребывания благовещенцы смогут проводить время в общении и играть в шахматы, шашки, другие настольные игры, заниматься творчеством, рисованием, оздоровительной гимнастикой.

«Например, аппликации хорошо помогают в развитии моторики, речи, интеллектуальных навыков. Особенно это важно людям, перенесшим инсульт. Если человек после инсульта уже может ходить, мы готовы его принять в центре, помочь с восстановлением. Для разнообразия досуга пожилых граждан мы планируем сотрудничать с "серебряными волонтерами", организациями здравоохранения, образования, физкультуры, экскурсионными копаниями, спортивными и танцевальными клубами. В группе дневного пребывания граждане будут находиться в течение четырех часов», – рассказала директор ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» Оксана Подкорытова.

Специалисты центра провели мониторинг среди пожилых граждан, которые получают услуги ухода на дому. Согласно данным опроса, пять человек изъявили желание посещать группу дневного пребывания.

«Министерством социальной защиты населения Амурской области в наш адрес подписано письмо поддержки. В дальнейшем мы будем подавать заявку на конкурс Президентских грантов», – поделилась планами Оксана Викторовна.

В группу дневного пребывания центра «Доброта» можно записаться по телефону: 8 (4162) 44-01-75. Центр расположен по адресу: улица Рабочая, 95.

Группы дневного пребывания для людей с ограничениями жизнедеятельности на базе комплексных центров социального обслуживания в городах России открываются в рамках реализации нацпроекта «Демография» (программа «Старшее поколение»). В этих группах пожилые люди, часто ограниченные в передвижении, имеющие возрастные проблемы со здоровьем, могут получить профессиональный уход, совмещенный с досугом и реабилитационными программами, а вечером вернуться к семье в привычные условия.