В Приамурье появился первый общественный инспектор по охране окружающей среды

Фото: Правительство Амурской области

В Амурской области впервые назначен общественный инспектор по охране окружающей среды. Он будет оказывать содействие органам госнадзора в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе.

Удостоверение первому кандидату на присвоение статуса общественного инспектора по охране окружающей среды вручил министр природных ресурсов Приамурья Сергей Маху. Амурчанин, занявший эту должность, успешно прошел тестирование.

Общественным инспектором по охране окружающей среды может стать любой гражданин России, достигший возраста 18 лет и намеренный оказывать органам государственного надзора содействие в природоохранной деятельности. Он может не только информировать о правонарушениях, но и содействовать в реализации госпрограмм по охране окружающей среды и участвовать в экологическом просвещении населения.

Региональное министерство природных ресурсов приглашает всех желающих вступить в ряды общественных инспекторов по охране окружающей среды.