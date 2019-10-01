В финале конкурса «Цифровой прорыв» амурчане выиграли грант в полмиллиона рублей

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

Представители молодежи Амурской области представили проект в финале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который на днях завершился в Казани. В событии приняли участие больше трех тысяч специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из 77 субъектов РФ. Финал проходил в формате хакатона и стал крупнейшим в России и Европе.

Всего на конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России. Команды финалистов – 107 участников – в течение двух суток разрабатывали концепцию для интернет-ресурса, посвященного гражданской активности, на котором можно собирать и продвигать истории людей, решающих социальные проблемы на локальном уровне по всей стране.

«Одной из ключевых задач ресурса станет развитие культуры создания медиа-материалов о добровольческой деятельности и освещения гражданской и социальной активности, а также привлечение авторов, блогеров к созданию соответствующего контента», – цитирует организаторов пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Команда Приамурья презентовала IT-платформу «Аналитика и бизнес-внедрение». На реализацию своего проекта делегаты от региона получили грант в размере 500 тысяч рублей.

«Платформа предназначена для коммерческих проектов и для управления бизнес-процессом с единого веб-сайта, – рассказал молодой IT-предприниматель из Благовещенска Иван Шумилов. – По условиям конкурса на реализацию проекта нам предоставляется два года. Программа уже запущена в пилотном режиме, поэтому думаем, что в полную силу она заработает раньше, чем через два года».