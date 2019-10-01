«Яндекс» рассказал, какую песню чаще всего искали россияне

«Яндекс» исследовал музыкальные вкусы россиян и выяснил, какие тексты песен и клипы соотечественники искали чаще всего. В ходе исследования стало известно, что в течение прошедшего года российские пользователи Сети среди текстов песен чаще всего искали слова композиции «Плакала» группы Kazka.

Компания анализировала данные с 27 сентября 2018 по 27 сентября 2019 года. Популярность запросов в поисковике «Яндекс» оценивалась по 100-балльной шкале. Чем больше искали данный текст в Сети, тем выше балл, сообщает ТАСС.

Наивысший балл (100) получила песня «Плакала» группы Kazka. Следом за этой песней с большим отрывом расположилась композиция «Детство» Rauf & Faik (36), песни «Незабудка» Тимы Белорусских (29), «Юморист» Face (24), «Зацепила» Артура Пирожкова (17) и «День Победы» в исполнении Льва Лещенко (17).

Также «Яндекс» провёл анализ по музыкальным клипам за этот же период и оценил по 100-балльной шкале. Чаще всего россияне искали клип группы Little Big – Skibidi (100), на втором месте – «Алкоголичка» Артура Пирожкова (97), следом – Ibiza Филиппа Киркорова и Николая Баскова (58).

В Москве пользователи поисковика чаще всего в течение года интересовались концертами групп Rammstein (100), «Ленинград» (73), Metallica (60) и «Руки Вверх!» (54).