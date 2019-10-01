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1октября
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сегодня, 16:13 0

Штрафы для уклонистов от армии собираются увеличить в шесть раз

Штрафы для уклонистов от армии собираются увеличить в шесть раз
Фото: Амур.инфо

Для молодых людей призывного возраста, уклоняющихся от призыва на военную службу, хотят повысить штрафы. Предполагается, что они вырастут сразу в шесть раз.

Об этом в эфире телеканал «Россия 24» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«Мы считаем, что уклонисты это те граждане, которые недопонимают просто необходимость и целесообразность того, чтобы пройти военную службу, поэтому мы работаем с данной категорией», – заявил он.

Призывниками считаются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые состоят на воинском учете и не прибывают в запасе. Они обязаны оповещать военкомат о смене места работы или жительства. Однако так поступают не все призывники.

Сейчас в зависимости от степени нарушения призывникам грозит штраф от 500 рублей. Но уже прорабатывается вопрос о том, чтобы повысить его в 6 раз.

При этом Евгений Бурдинский отметил, что количество уклонистов постепенно снижается. Если в 2014 году таких было более 6 тысяч человек, то на сегодняшний день – 1 600.

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#военные #финансы

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