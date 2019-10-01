Жительница Благовещенска заявила о домогательствах незнакомца в автобусе

В Благовещенске мужчина в автобусе пристает к девушкам. Об этом корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказала 21-летняя горожанка. Журналист информагентства узнал, что нужно делать в подобных случаях.

Елена живет на улице Нагорной и каждый день ездит на работу в центральную часть города на автобусах № 3 или № 9. Впервые она подверглась приставаниям со стороны незнакомого мужчины в июле текущего года. А во вторник, 1 октября, незнакомец приставал к подруге Елены – начал трогать девушку ниже талии, а когда она переставила рюкзак к пояснице, он стал трогать ее за волосы. В итоге девушке пришлось пересесть.

«Автобус был полупустой. На следующей остановке в салон зашел мужчина, сел позади меня. Через некоторое время я почувствовала касания. Оглянулась – он смотрел в окно, не подавая вида. Я пересела на другое место. С тех пор стараюсь занять в автобусе место в конце салона, на последнем сиденье, или наоборот возле водителя», – рассказывает Лена.

По ее словам, этот мужчина часто ездит в автобусе и уже не раз был замечен в приставаниях к девушкам и женщинам. «От него сразу же отсаживаются, как правило, молча. Девушки боятся и не хотят связываться. Только однажды женщина вслух возмутилась его действиями: встала и огрела его сумкой. Он начал ругаться, произошла перепалка, в которую остальные пассажиры предпочли не вмешиваться», – сообщила Елена, добавив, что мужчина выглядит странно и неприятно, у него на руках какие-то язвы.

Молодая горожанка призналась, что нежелательные касания ей были очень неприятны. Кроме того, она чувствовала себя растерянной и беспомощной.

«Я не понимаю, как себя вести в такой ситуации, и поэтому не могу чувствовать себя в безопасности. Попросить водителя остановить автобус и поговорить с этим мужчиной? Захочет ли водитель разбираться, терять время? Вызвать полицию и дожидаться, пока приедет наряд? В общем, совершенно непонятно, как себя вести, к кому обратиться за помощью. И он пользуется такой растерянностью, потому что знает, что его жертвы не станут поднимать шум», – говорит Елена.

На вопрос – что делать в такой ситуации – ответили правоохранители. «В подобных случаях нужно сразу обращаться в полицию. По обращению будет проведена проверка и принято законное решение», – объяснили в ведомстве. Ведь жертвой неприятного внимания со стороны пассажира в автобусе могут стать несовершеннолетние, а это уже другие последствия, в том числе правовые.

Чтобы защититься от посягательств, психологи советуют не бояться привлечь внимание и постоять за себя. «Обязательно нужно дать ему понять, что это вам не нравится – повернуться к нему лицом, прикрикнуть. Если вы этого не сделаете, то ваше молчание может быть растолковано как приглашение к действию, извращенец решит, что вам приятно подобное внимание, – объясняют психологи. – Часто жертвы домогательств молчат, опасаясь осуждения. Девушку могут обвинить в неподобающем поведении, ханжестве. Это не так: в домогательствах виноват только тот, кто домогается. Точно так же, как в краже кошелька виноват грабитель».