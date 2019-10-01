Ипотека под 5%: как работает программа в Благовещенске

Не все понимают, как ограничены круг лиц и условия получения ипотеки под столь низкие ставки.

Компания-участник Гильдии риэлторов Приамурья разъясняет.

- Об ипотеке под 2% я уже рассказывал, повторю еще раз: пока это только проект, но уже известно, что взять такой жилищный кредит смогут далеко не все семьи региона, - напоминает руководитель компании "Перспектива 24" в Благовещенске Андрей Луговой. - Что касается ипотеки под 5%, то такая программа уже действует, и сделки по ней уже проходят. Вот только, опять же, далеко не все семьи могут стать ее участниками.

По словам руководителя агентства недвижимости, спрос на ипотеку под 5% в городе есть. И семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй иди последующий ребенок, активно ею интересуются.

- Но по данной программе в городском округе можно приобрести недвижимость только в новостройке, только у юрлица, - уточняет Андрей Николаевич. - То есть выбор очень ограничен, ведь даже в строящихся домах не все квартиры продает застройщик, часть реализуют подрядчики. Вот и получается, что банки готовы предоставлять такую ипотеку, но домов в Благовещенске, в которых можно приобрести квартиры по этой программе - по пальцам можно посчитать?

Исключение - микрорайон "Тепличный", часть которого юридически находится на территории села Чигири. В сельской местности приобрести квартиру можно и на вторичном рынке. Поэтому благовещенские семьи могут обратить внимание на эти два района - и программой можно воспользоваться, и не так далеко.

______



"Семейная ипотека" с субсидированной ставкой 5% - программа появилась в марте текущего года. Воспользоваться ею могут семьи с двумя и более детьми, при условии, что второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года. Приобрести с такой ипотекой можно квартиру на первичном рынке недвижимости только у застройщика, если недвижимость находится на территории городского округа. Недвижимость в сельской местности может быть приобретена и у физлиц, на вторичном рынке.



Первоначальный взнос составляет от 20%