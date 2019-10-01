Благовещенец стал чемпионом России по стритлифтингу

Благовещенец Азар Джабиев стал чемпионом России по стритлифтингу. Соревнования прошли накануне в Москве. Амурский спортсмен завоевал 2 золота, 1 серебро и 3 бронзы. Азару также удалось получить норматив мастера спорта международного класса.

На чемпионат России по стритлифтингу съехалось 220 участников. До этого каждый из них прошел отбор в своих регионах. Среди спортсменов были и девушки. Для 28 представительниц слабого пола действовали определенные требования.

«В моей весовой категории – до 75 килограммов – было 45 спортсменов. Я участвовал в классическом стритлифтинге. На каждое движение давалось 3 попытки, чтобы взять максимальный вес. Я выполнил 85 килограммов на турнике и 110 килограммов на брусьях. Мне не хватило 5 килограммов, чтобы выполнить "элиту". Также участвовал в многоповторном стритлифтинге. Здесь было 32 килограмма. Я выполнил 18 чистых подтягиваний, из которых судьи засчитали только 15», – поделился Азар Джабиев.

Спортсмен рассказал, что побывать на соревнованиях такого высокого уровня ему удалось впервые. Последний раз он участвовал в чемпионате Дальнего Востока, где стал победителем и получил право выступить на чемпионате России.

«Готовился сам. Уже 7 лет занимаюсь воркаутом, 2 года – стритлифтингом. Результатом был не особо доволен, так как дома показывал результат лучше. Соревнования длились более 12 часов. Возможно, из-за этого где-то перегорел и не смог показать свой лучший результат. Тем не менее выполненных показателей было достаточно, чтобы взять 2 медали за первое место, одну за второе место и 3 медали за третье место. Очень был рад знакомству с сильнейшими спортсменами. Теперь у меня есть возможность принять участие в чемпионате Европы или Азии, и, соответственно, в чемпионате мира. Я бы хотел сразу поехать на чемпионат мира без участия в промежуточных соревнованиях, так как регламент это позволяет», – подытожил благовещенец.