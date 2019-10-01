Популярное средство от изжоги может вызвать рак

В России срочно отзывают популярный препарат «Ранитидин», который назначают при лечении язвы и изжоги. Лекарство попало в черный список из-за примеси, которую производят в Индии.

Лекарство содержит смертельно опасный канцероген N-нитрозодиметиламин, который вызывает рак.

«Даже небольшая доза этого побочного продукта превращает любое, самое действенное лекарство в таблетки-убийцы», – сообщает URA.ru. Ученые выяснили, что это лекарство провоцирует рак желудочно-кишечного тракта, а также осложнения для печени и кишечника.

В России Росздравнадзор изучает, сколько препарата из Индии попала на полки местных аптек. При этом изымать всё лекарство из оборота ведомство пока не планирует, поскольку этот препарат относится к списку жизненно важных.

Индийская компания, занимающаяся производством лекарства, уже лишилась сертификата пригодности на данный препарат. Его запретили также распространять в США, Латвии, Южной Корее и Бангладеше.