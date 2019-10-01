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1октября
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сегодня, 15:04 0

Популярное средство от изжоги может вызвать рак

Популярное средство от изжоги может вызвать рак
Фото: Michal Jarmoluk с сайта Pixabay

В России срочно отзывают популярный препарат «Ранитидин», который назначают при лечении язвы и изжоги. Лекарство попало в черный список из-за примеси, которую производят в Индии.

Лекарство содержит смертельно опасный канцероген N-нитрозодиметиламин, который вызывает рак.

«Даже небольшая доза этого побочного продукта превращает любое, самое действенное лекарство в таблетки-убийцы», – сообщает URA.ru. Ученые выяснили, что это лекарство провоцирует рак желудочно-кишечного тракта, а также осложнения для печени и кишечника.

В России Росздравнадзор изучает, сколько препарата из Индии попала на полки местных аптек. При этом изымать всё лекарство из оборота ведомство пока не планирует, поскольку этот препарат относится к списку жизненно важных.

Индийская компания, занимающаяся производством лекарства, уже лишилась сертификата пригодности на данный препарат. Его запретили также распространять в США, Латвии, Южной Корее и Бангладеше.

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#медицина

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