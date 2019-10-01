Амурские легкоатлеты будут бегать по покрытию, которое стелили на объектах Олимпийских игр

Фото: Амур.инфо

1 октября на стадионе «Амур» в Благовещенске открыли отремонтированный легкоатлетический манеж. Там впервые за 30 лет капитально отремонтировали крышу, заменили системы отопления, освещения, электропроводку, обновили душевые кабинки. Кроме того, в манеже появилось несколько десятков бактерицидных ламп и покрытие, которое использовали на объектах Олимпийских игр в Пекине.

Обновленный спортивный объект открыли в 10 утра. Проделанную работу оценили министр по физической культуре и спорту Амурской области Юрий Кретов, директор Регионального центра спортивной подготовки Анатолий Стешаков. Для спортсменов провели первую тренировку. Легкоатлеты опробовали беговые дорожки и прыжковую яму.

«Нареканий не было. Единственное – осталось нанести разметку на дорожки. Это сделают в ближайшие дни. Время еще позволяет, потому что легкоатлеты будут продолжать занятия на улице, пока тепло. Самим спортсменам покрытие очень понравилось. Они сказали, что бегать очень комфортно, и в отличие от того, что было раньше, – покрытие было с дырами, – это, конечно же, намного лучше», – прокомментировали в пресс-службе областного минспорта.

Легкоатлетический манеж на стадионе «Амур» – самый крупный в регионе. Его открыли 45 лет назад. Последний ремонт манеж видел 30 лет назад. Обновлять спортивный объект начали в мае этого года. На ремонт из резервного фонда правительства РФ было выделено около 18 миллионов рублей.

В манеже постелили новое полиуретановое покрытие. Предыдущее служило 12 лет. Это на 2 года больше положенного срока. Новое покрытие, толщина которого 15 миллиметров, соответствует всем мировым стандартам. Фирма, поставившая его из Китая, обслуживала объекты Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Над манежем заменили кровлю и укрепили несущие конструкции, в самом помещении отремонтировали душевые кабинки, заменили коммуникации и электропроводку, провели внутренний ремонт. Кроме того, там установили более 40 бактерицидных ламп. В ближайшее время для спортсменов планируют оборудовать шведскую стенку.