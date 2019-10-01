В Хакасии женщина за деньги отдала своих детей педофилу

В Хакасии будут судить мужчину и мать двух несовершеннолетних девочек за надругательство над детьми. В 2012 году мужчина изнасиловал девочек-погодков.

Обвиняемые в преступлении познакомились в ноябре 2012 года и поддерживали интимные отношения. В декабре 2012 года женщина познакомила мужчину со своими дочками, которым на тот момент было 7 и 8 лет. Мужчине понравились девочки, и он захотел совершить преступление против их половой неприкосновенности.

Мужчина не стал скрывать своих желаний и сообщил матери детей о планируемых им преступлениях. Он заверил, что никто об этом не узнает и предложил женщине деньги за молчание. Женщина согласилась и отдала дочек для половых утех мужчине. В Саяногорске обвиняемые пригласили детей в свой автомобиль, где мужчина в присутствии матери надругался над детьми.

Позже следствию стало известно, что в июне 2017 года обвиняемый, используя социальную сеть «ВКонтакте», познакомился с 14-летней жительницей Саяногорска, после чего договорился с девушкой о встрече и изнасиловал ее.

Согласно данным заключения комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый имеет признаки расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, не исключающей вменяемости.

В настоящее время обвиняемые содержатся под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает 19rus.info.