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1октября
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сегодня, 14:20 0

Ограбление с участием «миньонов» в Благовещенске обернулось фиаско

Ограбление с участием «миньонов» в Благовещенске обернулось фиаско
Фото: кадр видео

Появились некоторые подробности происшествия в Моховой Пади Благовещенска. Ранее в соцсетях сообщалось, что там был ограблен банкомат в одном из магазинов. Преступление совершили люди, которых пользователи нарекли «миньонами» из-за их внешнего вида.

ИА «Амур.инфо» удалось связаться по телефону с представителем данного магазина. Собеседница пояснила, что видео, запечатлевшее происшествие, случайно стало достоянием широкой общественности. В ролике действительно видны грабители, и это не является постановкой. В магазине эти люди орудовали ночью, когда торговая точка не работала.

«Они пытались взорвать Сбербанк, что и сделали, но ничего оттуда не взяли. Даже ста рублей не было похищено», – сказала представитель магазина.

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#криминал #происшествия

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