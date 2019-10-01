Ограбление с участием «миньонов» в Благовещенске обернулось фиаско
Появились некоторые подробности происшествия в Моховой Пади Благовещенска. Ранее в соцсетях сообщалось, что там был ограблен банкомат в одном из магазинов. Преступление совершили люди, которых пользователи нарекли «миньонами» из-за их внешнего вида.
ИА «Амур.инфо» удалось связаться по телефону с представителем данного магазина. Собеседница пояснила, что видео, запечатлевшее происшествие, случайно стало достоянием широкой общественности. В ролике действительно видны грабители, и это не является постановкой. В магазине эти люди орудовали ночью, когда торговая точка не работала.
«Они пытались взорвать Сбербанк, что и сделали, но ничего оттуда не взяли. Даже ста рублей не было похищено», – сказала представитель магазина.
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