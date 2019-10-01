Генпрокурор Чайка назвал Амурскую область в числе регионов с наибольшим количеством лесных пожаров

Генеральный прокурор Российской Федерации в последних числах сентября провел в Красноярске совещание по вопросам состояния законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования. Во вступительном слове он несколько раз упомянул Амурскую область.

Так, Юрий Чайка заявил, что крайне острой остается проблема лесных пожаров.

«Только в текущем году огнем уничтожено почти девять миллионов гектаров леса. Наибольшее количество возгораний зарегистрировано в республиках Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальском, Красноярском, Хабаровском краях, Амурской и Иркутской областях», – заявил генпрокурор.

Он также сослался на данные Счетной палаты, согласно которым ежегодный экономический ущерб от пожаров исчисляется десятками миллиардов рублей. При этом значительные бюджетные средства тратятся на тушение, однако, экологии наносится колоссальный вред.

По словам генерального прокурора, в большинстве субъектов состояние сил и средств пожаротушения не соответствует нормативным требованиям, система их предупреждения не сформирована, а многие средства пожаротушения устарели и выработали свой ресурс. Все это не позволяет обеспечивать в полной мере защиту лесов и оперативную ликвидацию возгораний.

Практически во всех регионах требовалось вмешательство прокуроров для финансирования противопожарных мероприятий, приобретения и ремонта специальной техники.

Также Юрий Чайка подчеркнул, что отдельное внимание прокуроры уделяют обеспечению законности при реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. В этом контексте он снова упомянул Приамурье: «Проведенными проверками вскрыты случаи отставания инвесторов от поквартальных графиков реализации проектов, неполное исполнение ими принятых на себя обязательств при отсутствии должного контроля со стороны заинтересованных органов (республики Карелия, Коми, Красноярский, Хабаровский края, Амурская, Вологодская, Калужская, Кировская, Смоленская, Рязанская области)».

В качестве примера он привел Хабаровский край, где по материалам проверки Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства края, при попустительстве которого допущено незаконное использование ООО «АзияЛес» лесных ресурсов, выделенных для реализации приоритетного инвестиционного проекта. В результате чего государству причинен ущерб в размере более 9 миллиардов рублей.

«Особую обеспокоенность вызывает состояние законности в лесной сфере в границах ООПТ. Администрациями заповедных территорий федерального значения в полной мере не реализуются мероприятия по защите природных комплексов от пожаров (Республики Башкортостан, Мордовия, Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский, Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Владимирская, Вологодская, Иркутская, Саратовская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)», – озвучил Юрий Чайка.

По итогам совещания при генеральном прокуроре РФ будет разработана «дорожная карта» мероприятий, направленных на укрепление законности в сфере лесопользования и устранении выявленных прокурорами нарушений, сообщается на сайте Генпрокуратуры.