В Серышевском районе уродился овес, а в Свободненском – тритикале

В Серышевском районе Амурской области завершилась уборка ранних зерновых. Около 11 тысяч гектаров полей дали почти 17 тысяч тонн зерна. Район вышел на первое место по сбору овса – его намолотили больше 6 тысяч тонн с 3,5 тысячи гектаров.

Аграрии остальных районов Амурской области заканчивают убирать последние гектары. В завершающей стадии уборка ранних зерновых в Свободненском и Тамбовском районах. Здесь план выполнен практически на 100 %. В первом аграрии убрали около 7 тысяч гектаров полей, во втором около 42 тысяч гектаров. В Свободненском районе урожай ранних зерновых составил около 11 тысяч тонн, в Тамбовском – более 75 тысяч тонн.

По урожаю ячменя лидирует Тамбовский район – там намолотили более 27 тысяч тонн зерна с более чем 12,5 тысячи гектаров полей. Этот же район больше всех собрал пшеницы – почти 46 тысяч тонн с 27,5 тысячи гектаров земли.

Тритикале – гибрид ржи и пшеницы – убрали аграрии всех пяти районов, где его выращивали. Это Ивановский, Мазановский, Свободненский, Тамбовский и Шимановский районы. Больше всего урожай этой ранней зерновой культуры собрали в Свободненском районе – почти 1,5 тысячи тонн.

Всего амурские аграрии убрали почти 195 тысяч гектаров полей ранних зерновых культур. С них они получили почти 308 тысяч тонн урожая. Больше всего намолотили пшеницы – почти 211 тысяч тонн с около 134 тысяч гектаров. На втором месте ячмень – более 62,5 тысячи тонн с более 31,5 тысячи гектаров. Третий в очереди – овес, урожай которого составил около 32,5 тысячи тонн с более чем 28 тысяч гектаров. В конце списка около 2 тысяч тонн тритикале с более чем 1 тысячи гектаров полей.

По данным правительства Амурской области, в текущем году засеяли 1 миллион 280 тысяч гектаров амурских полей. Это такая же площадь посевов, что и в прошлом, 2018 году. В 2019-м валовый сбор зерновых будет в объеме 440 тысяч тонн, сои – 1 242 тысячи тонны.

Ежегодно Приамурье занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по производству сельскохозяйственной продукции. В области сосредоточено более 62 % всех посевных площадей в ДФО и более 32 % производимой сельхозпродукции. Также регион является лидером по производству сои во всей стране. В 2017 году Приамурье вошло в число субъектов России с высокими темпами роста производства сельхозпродукции, став четвёртым в рейтинге и заняв второе место в рейтинге по производству продукции растениеводства.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем докладе при подведении итогов работы за год отметил, что объем производства в хозяйствах региона составил 44,5 миллиарда рублей. Он поставил задачу перед амурскими аграриями модернизировать сельхозпроизводства. Правительство области планирует предоставить государственную поддержку в приобретении ежегодно 500 тракторов и 350 зерноуборочных комбайнов.

В планах к 2021 году увеличить производство зерновых и сои в 1,5 раза за счет нормативного внесения удобрений, работ по известкованию почв и применению средств защиты растений.