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1октября
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сегодня, 13:51 0

Осужден благовещенец, угнавший машину с автомойки

Осужден благовещенец, угнавший машину с автомойки
Фото: pixabay.com

В Благовещенске суд вынес приговор жителю столицы Амурской области. Его осудили за угон машины с одной из автомоек города.

Преступление было совершено в мае 2019 года на автомойке по улице Амурской. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль чужого автомобиля SsangYong Kyron II и поехал кататься по улицам Благовещенска. Фактически мужчина умышленно, неправомерно, без цели хищения завладел чужим авто стоимостью 970 000 рублей.

В судебном заседании благовещенец полностью признал свою вину. Суд, учтя обстоятельства (в том числе факт совершения преступления в состоянии опьянения), назначил наказание в виде ограничения свободы на 2 года. Мужчине запретили выезжать за пределы Благовещенска, менять место жительства без согласия специализированного госоргана. Горожанин должен два раза в месяц являться для регистрации в специализированный госорган, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#происшествия #суды #транспорт

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