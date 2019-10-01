Многодетным амурчанам упростили получение мер соцподдержки

В Амурской области многодетные семьи могут получить социальную поддержку без учета нуждаемости. Теперь многодетным родителям не нужно представлять сведения о доходах не только при получении мер соцподдержки, но и при ежегодном подтверждении права на получение выплат.

Изменения в региональном законе «О мерах поддержки многодетных семей» вступили в силу с 1 октября. Кроме этого, с октября семья сохраняет статус многодетной, если в ней есть люди от 18 до 23 лет, имеющие инвалидность первой или второй группы. Например, если старший из трех детей достиг совершеннолетия, но при этом он инвалид первой или второй группы, то многодетная семья продолжит получать меры социальной поддержки. Ранее такая семья утрачивала свое право на получение мер социальной поддержки, сообщает правительство Амурской области.

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Елена Котейко