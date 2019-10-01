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1октября
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сегодня, 13:09 0

В Благовещенске «миньоны» атаковали банкомат (видео)

В Благовещенске «миньоны» атаковали банкомат (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее происшествие. Как сообщил инстаграм-паблик blag_dtp, в Моховой Пади Благовещенска ограбили банкомат в одном из магазинов.

То, что запечатлено на кадрах, действительно напоминает ограбление. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, как одеты люди, какая у них экипировка. «Миньоны», – заметил один из юзеров. «Профессионалы», – написал другой.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщение об этом происшествии поступило в полицию 30 сентября. Проводится проверка по факту повреждения банкомата.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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