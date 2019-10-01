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сегодня, 13:08 0

Возле благовещенской гимназии женщина-водитель сбила 8-летнего ребенка

Возле благовещенской гимназии женщина-водитель сбила 8-летнего ребенка
Фото: https://орджоникидзевский.екатеринбург.рф

1 октября в 10:43 в Благовещенске на регулируемом перекрестке Игнатьевское шоссе – Дьяченко произошло ДТП. 33-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Nissan Tiida, при повороте налево не предоставила преимущество в движении и сбила 8-летнего мальчика.

Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия пешехода с травмами доставили в лечебное учреждение.

В соответствии с пунктом 13.1 ПДД РФ при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, сообщили в Госавтоинпекции.

«Уважаемые водители, рядом с данным перекрестком расположен корпус гимназии № 25, в котором обучается около 2 000 детей и подростков, которые ежедневно направляются из дома в школу и обратно, и переходят проезжую часть по данному перекрестку, благоустроенному по всем требованиям. Водители, будьте предельно внимательными и осмотрительными при проезде перекрестка, не отвлекайтесь на разговоры с пассажирами, а также телефонные разговоры и смс-сообщения», – сказала старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский Ирина Самарина.

С начала учебного года в городе произошло уже 15 ДТП с участием несовершеннолетних, только одно ДТП произошло по собственной неосторожности ребенка, и в трех ДТП водители скрывались с места.

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#дети #ДТП #происшествия

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