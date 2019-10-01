Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:57 0

Дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Приамурье на 2 октября

Дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Приамурье на 2 октября
Фото: www.fonstola.ru

По территории Амурской области 2 октября пройдет холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная погода, днём с прояснениями. По северу области ожидается дождь со снегом и мокрый снег, по югу – дожди.

Ветер выберет северо-западное направление и будет дуть с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью по северу составит плюс 4…9 градусов, местами будет до минус 5, по югу термометры покажут 8…13 градусов со знаком плюс.

Днем по северу будет 5…10 градусов тепла, местами около нуля. По югу термометры покажут плюс 10…15.

В Благовещенске ночью 2 октября без существенных осадков, днём пройдет небольшой дождь. Будет дуть северо-западный ветер с усилением до 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит около плюс 10, днём будет около плюс 15, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 184

#погода

распечатать


Общество 1

В Амурской области ясно: прогноз погоды на 1 октября
Общество

Синоптики: 28 градусов тепла в октябре ждать не стоит
Общество 1

Сухо и тепло, но ветрено: прогноз погоды в Амурской области на 1 октября
Общество

Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды в Амурской области на 30 сентября
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь