Дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Приамурье на 2 октября

По территории Амурской области 2 октября пройдет холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная погода, днём с прояснениями. По северу области ожидается дождь со снегом и мокрый снег, по югу – дожди.

Ветер выберет северо-западное направление и будет дуть с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью по северу составит плюс 4…9 градусов, местами будет до минус 5, по югу термометры покажут 8…13 градусов со знаком плюс.

Днем по северу будет 5…10 градусов тепла, местами около нуля. По югу термометры покажут плюс 10…15.

В Благовещенске ночью 2 октября без существенных осадков, днём пройдет небольшой дождь. Будет дуть северо-западный ветер с усилением до 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит около плюс 10, днём будет около плюс 15, сообщает Амурский гидрометцентр.