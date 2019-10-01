В Приамурье пытались провезти крупный рогатый скот без документов

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В Сковородинском районе Амурской области на временном посту, выставленном, чтобы не допустить распространение в регионе африканской чумы свиней, остановили перевозчика с сельскохозяйственными животными из Забайкалья без документов. Этот факт был выявлен в понедельник, 30 сентября.

В связи с тем, что действуют ограничительные мероприятии по АЧС на территории Приамурья, по распоряжению губернатора Амурской области от 6 сентября 2019 года в районе поселка Ерофей Павлович Сковородинского района на 826 километре федеральной трассы Чита – Хабаровск организован временный круглосуточный пост.

Именно там 30 сентября служащие отдела госветнадзора амурского Россельхознадзора вместе с сотрудниками полиции во время дежурства при досмотре транспортного средства выявили факт перевозки из Забайкальского края 13 голов крупного рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов. Перевозчик за это был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи10.8 КоАП РФ.

Животных вернули к месту отгрузки. По этому факту информация направлена в министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, чтобы ведомство приняло меры по недопущению несанкционированного перемещения животных и продукции животного происхождения.

Управление Россельхознадзора по Амурской области напоминает перевозчикам животноводческих грузов о необходимости соблюдать требования действующего ветеринарного законодательства: иметь на перевозимый груз ветеринарные сопроводительные документы, характеризующие территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого груза, эпизоотическое состояние места его выхода.