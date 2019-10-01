Воспитанники Благовещенского детского дома прошли под парусом по Японскому морю

Воспитанники Благовещенского детского дома стали участниками социального проекта «Парус без границ». Дети, показавшие лучшие результаты, приняли участие в прибрежных гонках чемпионата России по парусному спорту "Кубок залива Петра Великого 2019" на больших крейсерских яхтах.

Социальный проект «Парус без границ» дает возможность заниматься одним из самых престижных видов спорта воспитанникам детских домов, школ-интернатов, а также детям с ограниченными возможностями здоровья.

Проект реализуется в стенах Благовещенского детского дома с апреля 2019 года. Поддержку ему оказывают министерство социальной защиты населения Амурской области, управление по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Благовещенска, федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодежь». «Парус без границ» получил также поддержку Фонда президентских грантов.

На средства гранта организаторы закупили оснащение для парусных яхт и экипировку для юных яхтсменов. Дети под руководством тренера самостоятельно ремонтировали и готовили к сезону свои будущие яхты. С самого начала в проекте приняли участие более 60 детей с ограниченными возможностями здоровья. В различных мероприятиях – в их числе учебно-тренировочные занятия, учебно-тренировочные сборы, соревнования, экскурсии, тренинги личностного роста – поучаствовали около 30 воспитанников Благовещенского детского дома.

«Парусный спорт учит принимать решения. Потом, если проецировать это на будущие их жизни – это очень помогает. Учит брать на себя всю полноту ответственности за себя и свою команду, – рассказывает президент Федерации парусного спорта Благовещенска Виталий Затворницкий. – Второй момент – дети из Благовещенского детского дома приобрели трудовые навыки, своими руками восстанавливали лодки, приехавшие с Комсомольска-на-Амуре. Они были все дырявые, ни парусов, ни мачт, мы своими руками в течение зимы их восстанавливали. Дети научились дерево обрабатывать, с металлом работать. Также мы не забывали, что ребенок должен совершенствоваться всесторонне. Мы проводили тренинги, экскурсии, побывали в профильных учебных заведениях, на судостроительном заводе. Для детей это большой шанс связать свою жизнь если не с парусным спортом, то с морской профессией. Дети получают шанс заниматься одним из самых дорогих видов спорта, повышают свою самооценку, понимая, что занимаются таким крутым, красивым, уникальным видом спорта».

Партнерами проекта кроме Благовещенского детского дома выступили школа-интернат № 8, ГИМС по Амурской области, центр подготовки волонтеров «Прогресс&Я». Лучшие спортсмены приняли участие в прибрежных гонках чемпионата России по парусному спорту «Кубок залива Петра Великого 2019» на больших крейсерских яхтах. Это ежегодная всероссийская парусная регата, которая проходит в акватории Японского моря неподалеку от Владивостока. Шанс поучаствовать в таких зрелищных соревнованиях получили 6 воспитанников благовещенского детского дома – 4 мальчика и 2 девочки от 12 до 16 лет.

«Это одна из самых престижных парусных регат в России, на нее приезжают лучшие спортсмены со всей страны, собирается до 70 яхт. Регата состоит из 9 гонок, 4 из которых короткие, они проходят в акватории бухты Федорова. В двух из них и участвовали наши дети. В составе взрослых экипажей они прошли эти две гонки, прикоснулись к большому парусному спорту, пообщались с лучшими яхтсменами страны, зарядились позитивной атмосферой и увидели, к чему нужно стремиться», – поделился Виталий Затворницкий.

Завершился проект в конце сентября сдачей квалификационных экзаменов на право управления парусной яхтой по программе «Юный рулевой», а также открытым первенством Благовещенска по парусному спорту «Осенний лист». Воспитанники проекта показали отличные результаты, заняв 2 место в абсолютном зачете среди более опытных яхтсменов города.

В следующем году, говорят инициаторы проекта, он продолжит своё существование и даже станет более масштабным. География «Паруса без границ» охватит уже Амурскую область и Хабаровский край. В перспективе организаторы хотят устраивать соревнования в парусном спорте между детьми из социальных учреждений разных регионов.

Зимой в федерации парусного спорта приостанавливать занятия не собираются. Здесь разрабатывают специальный тренажер парусной яхты, также дети будут заниматься физической подготовкой. «В следующем году будет много соревнований, – рассказывает президент Федерации парусного спорта Благовещенска Виталий Затворницкий. –Мы уже нацеливаем детей на результат».

«Развитие парусного спорта – это еще одна изюминка для раскрытия творческого потенциала наших воспитанников. Восстанавливая лодки, ребята вложили в это не только силы, но и душу, у них к этим лодкам трепетное отношение, для них это первое такое масштабное детище. Мы надеемся, что дальнейшее сотрудничество с федерацией парусного спорта раскроет творческий потенциал и в других воспитанниках детского дома. Кончено, это нелегкий вид спорта, с этим пока не все могут справиться. Это не просто сесть в красивую яхту и пойти по воде. Нужно научиться многому. У нас получился хороший союз между ребятами, тренером и другими детьми, спортсменами. Это своего рода социализация для наших детей», – поделилась директор Благовещенского детского дома Елена Вандышева.