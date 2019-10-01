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1октября
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сегодня, 11:59 0

В России начался осенний призыв

В России начался осенний призыв
Фото: pixabay.com

Во всех 85 регионах Российской Федерации стартовал осенний призыв. Всего в осеннюю кампанию с 1 октября по 31 декабря 2019 года на службу призовут 132 тысячи человек.

Больше всех новобранцев отправляют в армию военные комиссариаты Центрального военного округа из регионов Урала, Поволжья и Сибири, сообщает ТК «Звезда».

К призыву на военную службу молодых людей из районов, подвергшихся затоплению, будут подходить индивидуально. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. Также он рассказал, что в России с каждым годом растет число желающих попасть в армию, несмотря на отсрочку.

Педагогические работники осенью традиционно призываться не будут, так как они призываются один раз в год – с 1 мая по 15 июля. Генерал-лейтенант также отметил, что граждане, проживающие в сельской местности, занятые на уборочных работах, будут призываться с 15 октября по 31 декабря.

Начальники штабов военных округов, в свою очередь, доложили, что к отправке призывников к местам службы все готово, в том числе пункты временного размещения и питания для транзитных команд.

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#военные

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