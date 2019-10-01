Амурские, красноярские и якутские эвенки впервые дадут совместный концерт в Благовещенске

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В Благовещенске пройдет большой концерт, на котором выступят эвенкийские творческие коллективы из Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Амурской области. Программу «Живые традиции» покажут 14 октября в Амурском областном доме народного творчества. Начало в 18 часов.

В концерте примет участие народный ансамбль северного танца «Дюгэлдын» из села Ивановское Селемджинского района. В его составе — школьники и студенты. Это один из лучших этнических коллективов Амурской области, постоянный участник Российско-китайской ярмарки культуры и искусства, различных фестивалей и концертных программ, проводимых в Приамурье. В декабре 2018 года ансамбль «Дюгэлдын» дал первый большой отчётный концерт в Благовещенске, который стал событием в культурной жизни областной столицы.

Второй коллектив — эвенкийский народный ансамбль песни и танца «Осиктакан» из поселка Тура Эвенкийского района Красноярского края. Коллектив около полувека сохраняет традиции и культуру эвенков, бережно храня устные сказания, песни и поэзию, танцы народов Севера и их самобытность. Его артисты — неоднократные участники краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Еще два коллектива приедут из Республики Саха (Якутия). Это образцовый фольклорно-танцевальный ансамбль «Ляридо» из Нерюнгри и фольклорно-танцевальный ансамбль «Юктэ» из села Хатыстыр Алданского района. Последний хранит уникальные образцы народной музыкально-танцевальной культуры и сам является творческой лабораторией. Концертные маршруты ансамбля «Юктэ» протянулись не только по Республике Саха (Якутия), самодеятельным артистам рукоплескали зрители в Египте, Южной Корее и других странах.

Коллективы выступят в Благовещенске сразу же после участия в международной олимпиаде по языку и культуре эвенков России и орочонов Китая «Турэн-2019», которая пройдёт с 11 по 13 октября в Хэйхэ.