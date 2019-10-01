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В Белогорском центре «Радуга» организовали День объединения

В Белогорском центре «Радуга» организовали День объединения

День объединения провели в Белогорском центре содействия семейному устройству детей «Радуга». Праздник стал традиционным. Три года назад два педагогических и детских коллектива – центр «Радуга» и центр «Семья» – были объединены в единое целое.

Каждый год в памятную дату в учреждении проводят День объединения. К этому мероприятию присоединяются разные коллективы и организации Белогорска и Белогорского района.

Сейчас в центре «Радуга» живут 32 ребенка в возрасте от 6 до 17 лет. Все дети по разным причинам остались без попечения родителей. Кроме того, в центре существует отделение по сопровождению замещающих семей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и постинтернатному сопровождению. Так что участниками праздника стали и воспитанники центра, и дети, теперь живущие в семьях, и бывшие выпускники.

Традиционно на День объединения приезжают и волонтеры со своими семьями, а также различные организации и учреждения, ставшие друзьями центра «Радуга». В этот раз двери учреждения распахнулись для коллектива крупного торгового центра и работников исправительной колонии № 2 села Возжаевка.

Подготовка к празднику началась задолго до самого события. В центре «Радуга» объявили конкурс поделок и кулинарных блюд на осеннюю тематику. В итоге каждое блюдо и каждая поделка стали практически произведениями искусства, говорят в центре. Участники из обычных кабачков сделали нарядного ежа и корабль мечты, осенние листья превратили в розы и испекли торты, которые жалко было бы съесть. За лучшую поделку и блюдо можно было проголосовать, так в центре выбрали приз зрительских симпатий.

Кроме кулинарного конкурса, в День объединения в «Радуге» подготовили театрализованное представление и разработали спортивно-конкурсную программу. Ее участниками стали 8 команд по 8 человек.

«Это была тимбилдинговая игра, она объединяет всех участников! В игре участвовали и сотрудники – начиная от нянечки, заканчивая руководством. Это же командный дух, помогает налаживать отношения. Когда люди друг друга не знают, а благодаря игре объединяются», – рассказала исполняющая обязанности директора центра "Радуга" Ирина Шишковская. Закончился День объединения чаепитием и планами вновь встретиться через год.

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#дети #помощь #праздники #соцзащита

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