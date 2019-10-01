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1октября
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сегодня, 11:23 0

Федеральная налоговая служба предупреждает о поддельных налоговых извещениях

Федеральная налоговая служба предупреждает о поддельных налоговых извещениях
Фото: pixabay.com

В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов. В фиктивных письмах налогоплательщиков просят с помощью QR-кода перевести задолженность на счет мошенников.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС). «Налоговая служба фиксирует участившиеся случаи мошенничества с налоговыми уведомлениями, поэтому рекомендует проверять информацию с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика"», – сказал представитель ФНС.

Ранее с наплывом мошенников также столкнулись банки и операторы связи. В частности, мошенники звонят клиентам с подменой номера кредитной организации. По данным Центробанка, за лето мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров, однако участники рынка считают, что проблема гораздо серьезнее.

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#закон #криминал #налоги #происшествия

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