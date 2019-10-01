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Благовещенским бабушкам на День пожилого человека подарили педикюр

Благовещенским бабушкам на День пожилого человека подарили педикюр

Один из благовещенских салонов ногтевого сервиса преподнес пенсионеркам подарок на День пожилого человека – бесплатный медицинский педикюр и сладости. Акция предназначена для женщин старше 70 лет. Обслуживать пенсионерок будут с 1 октября по 15 ноября.

1 октября в салоне по акции намерены обслужить восемь бабушек. Мастера сделают им медицинский педикюр, при необходимости дадут рекомендации по устранению заболеваний кожи и ногтей. А также выслушают и восполнят недостаток общения.

«В таком возрасте человек испытывает одиночество, нехватку внимания. Естественно, когда они приходят, мы полтора-два часа с ними общаемся. Они рассказывают о своей жизни, впечатлениях. Всегда, когда уходят, целуют, обнимают и, естественно, приходят еще», – отметила организатор акции Оксана Стрелец.

Акция для пенсионерок будет действовать с 1 октября по 15 ноября. В этот период обслуживать бесплатно мастера будут по 3-4 человека ежедневно. Для обычных клиентов услуга стоит порядка двух тысяч рублей.

Акция для бабушек проходит в Благовещенске с 2016 года. Руководитель студии Оксана Стрелец заимствовала эту идею в других регионах страны.

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#Дальний Восток #жизнь #здоровье #медицина

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