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1октября
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сегодня, 11:14 1

WhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах

WhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах
Фото: obrazovaka.ru

Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС). У пользователей не будет возможности создать новый аккаунт на указанных ОС, а также повторно подтвердить существующие аккаунты.

Как пишет «КоммерсантЪ», можно будет продолжать пользоваться WhatsApp до указанной даты: Android с версией 2.3.7 и старше – до 1 февраля 2020 года; iOS 8 и старше – до 1 февраля 2020 года.

Пользователи не смогут использовать ОС Windows Phone после 31 декабря 2019 года. WhatsApp может быть недоступен в Microsoft Store после 1 июля 2019 года.

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#связь

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