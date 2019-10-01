Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:27 0

В Белогорске «управляйка» установила детскую площадку в границах охранной зоны ЛЭП

В Белогорске «управляйка» установила детскую площадку в границах охранной зоны ЛЭП
Фото: pixabay.com

В Белогорске городская прокуратура провела проверку по факту размещения детской площадки в границах охранной зоны линии электропередачи. Тем самым управляющая организация нарушила требования жилищного законодательства, а также законодательства об электроэнергетике.

Было установлено, что над дворовой территорией одного из многоквартирных домов Белогорска, проходит ЛЭП, для которой установлена зона с особыми условиями ее использования. Однако именно в границах охранной зоны линии электропередачи в нарушение двух законов управляющая организация разместила детскую игровую площадку.

Прокурор направил исковое заявление в городской суд о возложении обязанности на управляющую организацию перенести площадку за пределы охранной зоны линии электропередачи.

24 сентября Белогорский городской суд требования прокурора удовлетворил. Решение в законную силу еще не вступило. Как нарушение закона будет устранено, проверит надзорный орган, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 380

#дети #жизнь #здоровье #суды #энергетика

распечатать


Происшествия

Возле благовещенской гимназии женщина-водитель сбила 8-летнего ребенка
Общество

Воспитанники Благовещенского детского дома прошли под парусом по Японскому морю
Общество

В Белогорском центре «Радуга» организовали День объединения
Общество

Благовещенским бабушкам на День пожилого человека подарили педикюр
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь