В Белогорске «управляйка» установила детскую площадку в границах охранной зоны ЛЭП

В Белогорске городская прокуратура провела проверку по факту размещения детской площадки в границах охранной зоны линии электропередачи. Тем самым управляющая организация нарушила требования жилищного законодательства, а также законодательства об электроэнергетике.

Было установлено, что над дворовой территорией одного из многоквартирных домов Белогорска, проходит ЛЭП, для которой установлена зона с особыми условиями ее использования. Однако именно в границах охранной зоны линии электропередачи в нарушение двух законов управляющая организация разместила детскую игровую площадку.

Прокурор направил исковое заявление в городской суд о возложении обязанности на управляющую организацию перенести площадку за пределы охранной зоны линии электропередачи.

24 сентября Белогорский городской суд требования прокурора удовлетворил. Решение в законную силу еще не вступило. Как нарушение закона будет устранено, проверит надзорный орган, сообщает прокуратура Амурской области.