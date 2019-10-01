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1октября
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сегодня, 11:09 2

В России вступил в силу скандальный закон о курении на балконах

В России вступил в силу скандальный закон о курении на балконах
Фото: pixabay.com

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России. Документ опубликован на сайте Кабмина.

«Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц», – говорится в обновленном тексте правил. Административный штраф за нарушение составляет 3-5 тысяч рублей. При этом в правилах отсутствует определение понятия «открытый огонь», пишет «Лента.ру».

В конце сентября в ходе обсуждения новых правил появились предположения, что под запрет может попасть не только зажжение спички или зажигалки, но даже курение. При этом в МЧС сообщали противоречивую информацию: там заявляли, что документ запрещает использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в связи с чем на этих объектах нельзя будет «жарить шашлыки, зажигать свечи и даже в принципе курить». В то же время неофициально сообщалось, что курение все-таки не запретят.

Как позже пояснили в ведомстве, курение на балконах не запрещено в случае, если оно не создает угрозы пожарной безопасности.

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#закон

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Ну еще надо запретить курить в 100-метровой зоне от любого строения.

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    километр от знака "Благовещенск" и никак ближе

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