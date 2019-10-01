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сегодня, 11:01 1

В Хабаровске 15 октября откроется новый авиатерминал

В Хабаровске 15 октября откроется новый авиатерминал
Фото: Денис Постольский, «МК. Хабаровск»

В Хабаровске готов к эксплуатации новый терминал внутренних авиалиний. Пока он работает в тестовом режиме. Постоянное обслуживание пассажиров начнется с 15 октября.

Строительство авиатерминала в краевой столице началось в марте прошлого года. Его площадь составляет 27,7 тысячи квадратных метров. Он сможет пропускать 3 миллионов человек в год. Аэровокзал оснащен 24 стойками регистрации, тремя телетрапами, 12 лифтами разного назначения, семью эскалаторами. Кроме того, соблюдены требования обеспечения комфорта для маломобильных пассажиров.

30 сентября в Хабаровск с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Первым делом полпред осмотрел новый терминал и удивился, почему там не видно пассажиров, сообщает портал «Губерния».

«Так [терминал] работает? А почему народу нет?» – спросил Юрий Трутнев у председателя совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константина Басюка, проводившего экскурсию для полпреда.

Константин Басюк отметил, что терминал принимает рейсы в тестовом режиме. Сейчас идет отладка всех систем, а в середине октября сюда планируют полностью перевести обслуживание пассажиров внутренних авиалиний.

Юрий Трутнев решил проверить информацию. «Девушки, а к вам пассажиры-то уже ходят? – обратился он к сотрудницам. – А то испугало, что нет никого. Думаю, может, он меня обманывает? Нет? Ну ладно тогда».

Общий объем инвестиций составил 4,9 миллиарда рублей, из них 3,9 миллиарда – заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 миллиард – собственные средства инвесторов. Во время строительства хабаровского терминала было использовано 1 000 свай для фундамента, 13 тысяч тонн бетона, около 2,5 тысячи тонн арматуры, 600 стеклопакетов фасадных систем. Ежедневно на стройке трудились около 600 рабочих, сообщает «Московский комсомолец. Хабаровск».

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Sapsanische

    Sapsanische
    1 час назад

    скорее бы у нас сделали

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