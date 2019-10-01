В Благовещенске во время движения «марк» распахнул двери (видео)

В Благовещенске сняли на видео Toyota Mark II, двигавшийся с открытыми передними дверцами. Судя по кадрам, это происходило в темное время суток, на пустынной дороге. Из распахнутой машины слышна громкая музыка.

Видеозапись опубликовал инстаграм-паблик городских происшествий dpskontrol_28rus.

Комментаторы осудили экипаж «самурая»: «… (Неадекваты – Прим. ред.) обыкновенные. Типичные владельцы маркообразных. Что тут еще сказать можно». Кто-то предположил, что «марк» «раскрыл паруса», чтобы снизить расход дорогого топлива. «Выпустил закрылки для торможения», – пошутил другой пользователь.

«А что багажник не открыли для полной "композиции"? Хоть не в городе шлак свой крутите», – написал комментатор. Ему ответили: «Площадь закрыли, вот и пошли в поля мышей гонять». Действительно, после многочисленных жалоб на громкую музыку из машин в районе площади имени Ленина, там запретили стоянку после 22 часов.

Тем временем езда на автомобиле с открытыми дверцами является не только нарушением правил безопасности, но и правил дорожного движения, так как создается аварийная ситуация, сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в региональной Госавтоинспекции. Пункт 5.2 ПДД запрещает пассажиру открывать двери транспортного средства во время его движения. В соответствии со статьей 12.29 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или пассажиром», за это может грозить штраф до 500 рублей. По статье 12.23 КоАП «Нарушение правил перевозки людей» ответственность может понести и водитель.