Пьяный благовещенец дерзко напал на сотрудницу микрокредитной организации

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В Благовещенске направлено в суд уголовное дело в отношении 30-летнего горожанина, который совершил разбойное нападение на сотрудницу микрокредитной организации. Происшествие случилось в июне.

В ходе следствия было установлено, что днем, 14 июня, обвиняемый, будучи нетрезвым, зашел в помещение офиса микрокредитной организации и стал требовать деньги, демонстрируя клинок ножа. Сотрудница, «опасаясь за свою жизнь и здоровье, напуганная неожиданным, агрессивным и дерзким поведением нападавшего», отдала ему 12 000 рублей.

На преступление мужчину толкнули финансовые трудности, и он собирался быстро и легко обогатиться. Уголовное дело расследовал следственный отдел МО МВД России «Благовещенский».

Заместитель прокурора города Благовещенска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

20 сентября 2019 года уголовное дело было направлено в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы, информирует прокуратура Амурской области.