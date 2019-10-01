Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:35 1

Пьяный благовещенец дерзко напал на сотрудницу микрокредитной организации

Пьяный благовещенец дерзко напал на сотрудницу микрокредитной организации
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске направлено в суд уголовное дело в отношении 30-летнего горожанина, который совершил разбойное нападение на сотрудницу микрокредитной организации. Происшествие случилось в июне.

В ходе следствия было установлено, что днем, 14 июня, обвиняемый, будучи нетрезвым, зашел в помещение офиса микрокредитной организации и стал требовать деньги, демонстрируя клинок ножа. Сотрудница, «опасаясь за свою жизнь и здоровье, напуганная неожиданным, агрессивным и дерзким поведением нападавшего», отдала ему 12 000 рублей.

На преступление мужчину толкнули финансовые трудности, и он собирался быстро и легко обогатиться. Уголовное дело расследовал следственный отдел МО МВД России «Благовещенский».

Заместитель прокурора города Благовещенска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

20 сентября 2019 года уголовное дело было направлено в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы, информирует прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 1053

#закон #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске «миньоны» атаковали банкомат (видео)
Происшествия

Возле благовещенской гимназии женщина-водитель сбила 8-летнего ребенка
Происшествия 1

В Благовещенске на проезжей части водителей поджидает ловушка
Происшествия

Федеральная налоговая служба предупреждает о поддельных налоговых извещениях
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • CherrySweet

    CherrySweet
    1 час назад

    а пьяный двоковец дерзко влетел в чужое авто и убил водителя - ему грозит 4 года поселений

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь