В Благовещенске 150 семей с онкобольными пообщались с животными в клубе «Аллюр»
В благовещенском конноспортивном клубе «Аллюр» состоялось заключительное мероприятие социального проекта «Нас поддержит добрый конь». Этот проект финансирует министерство социальной защиты населения Амурской области для того, чтобы онкобольные люди могли почувствовать себя лучше, общаясь с животными.
Проект стартовал 1 мая текущего года. Каждые выходные участники проекта – онкологические больные и их семьи – приезжали в конный клуб «Аллюр» для психоэмоциональной реабилитации с помощью метода иппотерапии и энималтерапии.
Встречи проходили на территории клуба в большом шатре. Для детей и родителей устраивали чаепитие, катание верхом и на фаэтоне, общение с лошадьми и другими питомцами живого уголка, все это способствовало улучшению эмоционального фона участников проекта, настраивало их на выздоровление. Кроме того, во время встреч проходили сеансы стихо- и музыкотерапии, которые организовывали партнеры проекта – члены Амурской региональной общественной организации «Поддержки онкологических больных и профилактики онкозаболеваний "Навстречу жизни"».
С мая в клубе побывали 150 семей, имеющих онкобольных. Как отмечает руководитель клуба «Аллюр» Ирина Шишова, это люди разных возрастов, а также их дети, внуки, правнуки и друзья. Все они встречались в «Аллюре», чтобы объединиться, пообщаться, получить позитивный эмоциональный настрой, улучшить физическое состояние организма.
Закрытие проекта отметили концертом с вокальными и танцевальными номерами, чтением стихов и выставкой рисунков, посвященных лошадям. «В завершении мероприятия все с ветерком прокатились на фаэтоне, а кто-то и верхом на лошади под музыкальное сопровождение гармониста», – рассказала Ирина Шишова.
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