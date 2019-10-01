В Благовещенске 150 семей с онкобольными пообщались с животными в клубе «Аллюр»

Проект стартовал 1 мая текущего года. Каждые выходные участники проекта – онкологические больные и их семьи – приезжали в конный клуб «Аллюр» для психоэмоциональной реабилитации с помощью метода иппотерапии и энималтерапии.

Встречи проходили на территории клуба в большом шатре. Для детей и родителей устраивали чаепитие, катание верхом и на фаэтоне, общение с лошадьми и другими питомцами живого уголка, все это способствовало улучшению эмоционального фона участников проекта, настраивало их на выздоровление. Кроме того, во время встреч проходили сеансы стихо- и музыкотерапии, которые организовывали партнеры проекта – члены Амурской региональной общественной организации «Поддержки онкологических больных и профилактики онкозаболеваний "Навстречу жизни"».

С мая в клубе побывали 150 семей, имеющих онкобольных. Как отмечает руководитель клуба «Аллюр» Ирина Шишова, это люди разных возрастов, а также их дети, внуки, правнуки и друзья. Все они встречались в «Аллюре», чтобы объединиться, пообщаться, получить позитивный эмоциональный настрой, улучшить физическое состояние организма.

Закрытие проекта отметили концертом с вокальными и танцевальными номерами, чтением стихов и выставкой рисунков, посвященных лошадям. «В завершении мероприятия все с ветерком прокатились на фаэтоне, а кто-то и верхом на лошади под музыкальное сопровождение гармониста», – рассказала Ирина Шишова.