Амурчанин преодолел около 500 километров, чтобы запастись коноплей

В Амурской области в полицию Мазановского района поступила информация о том, что мужчина собирает коноплю. Полицейские выехали на место, где обнаружили гражданина. К тому моменту он насобирал два мешка наркосодержащего растения.

У сборщика изъяли более восьми килограммов сырья. Как выяснилось, мужчина 1981 года рождения живет в Тындинском районе, а в Мазановский приехал на машине со своим знакомым. При этом о цели поездки тот не знал.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является марихуаной, общим весом более восьми килограммов. Злоумышленник пояснил, что наркотическое средство предназначено для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков в крупном размере». Как сообщает амурское управление МВД России, в соответствии с действующим законодательством, за совершение такого преступления можно лишиться свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время подозреваемый задержан.