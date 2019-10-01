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1октября
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сегодня, 10:01 1

В Приамурье военные обрушили на условного противника несколько тонн снарядов

В Приамурье военные обрушили на условного противника несколько тонн снарядов
Фото: structure.mil.ru

На полигоне Трехречье в Амурской области артиллерийские подразделения нескольких соединений Восточного военного округа (ВВО) отработали тактику массированных огневых ударов. В ходе стрельб из различных артсистем одновременно были поражены крупные силы условного противника, на которого обрушили несколько тонн снарядов реактивной и ствольной артиллерии.

По замыслу учения, крупная группировка противника, ранее сосредоточившаяся на одном из участков, перешла в наступление. Проанализировав обстановку, командование решило нанести мощный упреждающий огневой удар. Расчеты артиллерийских систем «Малка», «Гиацинт», «Акация», минометов «Сани», а также реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган» одновременно обрушили массированный огонь на нескольких участках.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, огневое поражение длилось около 20 минут, все цели были полностью уничтожены. Корректировка огня и контроль поражения целей велись с помощью БпЛА «Орлан-10».

Стрельбы состоялись в ходе полевого выхода артиллерийских подразделений общевойсковой армии ВВО. В мероприятии было задействовано около 2 тысяч военнослужащих и более 150 единиц вооружения.

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#военные #учения

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    условный противник своевременно извещенный средствами рэр покинул район

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