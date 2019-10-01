Амурские борцы достойно выступили на турнире во Владивостоке

Фото: minsportamur.ru

Во Владивостоке состоялся турнир по спортивной борьбе «Кубок у моря». На соревнования съехались почти две с половиной сотни лучших атлетов ДФО из Приморья, Хабаровского края, ЕАО, Сахалинской области, Якутии и Приамурья. Амурские борцы завоевали немало медалей.

Амурскую область на турнире представляли две команды: «Троя» и «Машина». Из 23 амурчан-участников 13 стали обладателями медалей. Золото завоевали: Тимур Афилофьев, Никита Медведев, Илья Тесленко, Адам Курбанов, Егор Антипов. Серебро в активе Германа Боярчука и Софины Чихтисовой. Бронзовыми призерами стали: Олег Никитин, Михаил Головин, Елизавета Новикова, Никита Ченцов, Рамазан Абдуллаев, Дмитрий Фролов.

Как рассказал тренер одной из команд Арсен Чихтисов, медалей могло быть больше. Жеребьевка сложилась так, что многие амурские спортсмены встретились в четверть- и полуфиналах со своими земляками, это и сократило количество наград. По итогам общего зачета Приамурье заняло 3-е место.

В октябре у борцов также пройдут соревнования, на этот раз в Благовещенске. Участие в турнире примут только взрослые спортсмены. Помимо медалей и кубков, лучшим по итогам состязания могут быть присвоены звания мастера спорта РФ, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.